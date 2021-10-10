Шестой фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье заключен под стражу

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска в Оренбургской области заключил под стражу шестого фигуранта уголовных дел об отравлении алкоголем. Он обвиняется в сбыте алкоголя, из-за чего погибло два человека, сообщает в воскресенье пресс-служба райсуда.

"10 октября 2021 года Октябрьским районным судом г. Орск рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Юсупову А. Ж. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Суд удовлетворил заявленное ходатайство, избрав обвиняемому Юсупову А. Ж. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он с 1 по 8 октября хранил и продавал спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения. В результате ее употребления два человека погибли.