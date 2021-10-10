Движение поездов в Токио восстановили после отключения электричества

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Движение поездов в японской столице восстановлено после масштабного сбоя, к которому привело отключение электроэнергии. Об этом сообщил в воскресенье крупнейший в стране железнодорожный оператор JR East.

Движение было прервано на восьми ветках, включая самую загруженную кольцевую "Яманотэ". Между тем на нескольких участках железной дороги в соседней с Токио префектуре Сайтама работа транспорта по-прежнему не возобновлена.

Причиной сбоя, как сообщил телеканал NHK, стал пожар на одной из основных подстанций JR East в городе Вараби (префектура Сайтама). Его достаточно быстро потушили, никто не пострадал. Тем не менее подача энергии с подстанции пока не восстановлена.

Во время сбоя некоторые поезда остановились на перегонах между станциями. В результате многие пассажиры некоторое время находились в вагонах без движения. На одной из веток период ожидания составил два часа.