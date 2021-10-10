Врачи из Казани прибыли в Набережные Челны для лечения пострадавших при крушении самолета

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты из республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани прибыли в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах для лечения пострадавших при жесткой посадке самолета в Татарстане. Об этом главе республики Рустама Минниханову сообщили медики больницы скорой помощи в Набережных Челнах, передает пресс-служба главы Татарстана.

"Четыре специалиста из РКБ Казани прибыли на место, из экспертного центра. Соответственно, торакальный хирург, нейрохирург и травматолог <...> Мы приняли решение всех [пострадавших] сейчас разместить в реанимации, оценим состояние в динамике, скорее всего четыре из пяти человек поднимутся на этажи, то есть, мы таким образом говорим, что их состояние позволяет это сделать", - сказал медик.

Ранее Минниханов сообщал, что основные травмы у пострадавших - это переломы, при этом отсутствуют травмы головы и шеи, что позволяет сохранять стабильное состояние пострадавших. В Минздраве РФ отмечали, что состояние выживших оценивается как тяжелое. Двое из них находятся в Мензелинской центральной районной больнице, еще четверо были эвакуированы в Набережные Челны. В экстренных службах сообщали, что пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.