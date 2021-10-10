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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

Технический директор башкирского инвестфорума погиб при крушении самолета в Татарстане

По словам пресс-секретаря правительства Башкирии Ольги Красноногой, на борту самолета находились, по предварительным данным, еще три жителя региона, один из которых тоже умер

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Технический директор инвестфорума "Зауралье" в Башкирии, председатель комитета московского реготделения "Деловой России" Павел Музыченко погиб при крушении самолета L-410 в Татарстане. Предварительно, на борту находились еще три жителя республики, один из них также погиб, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства Башкирии Ольга Красноногая в воскресенье.

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"К сожалению, это верно [информация о гибели Музыченко в крушении]. Предварительно, на борту были всего четыре человека из Башкирии, это команда "Башкирские соколы", из них выжили двое, но эта информация требует уточнения", - сообщила Красноногая.

По данным профиля в Facebook, Музыченко также был членом московского реготделения "Деловой России", председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий организации. До мая он работал директором Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа".

В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что на борту потерпевшего крушение самолета были шесть человек из Башкирии, четверо из них погибли.

Теги
РоссияТатарстанБашкортостанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
Жесткая посадка L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане
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