Технический директор башкирского инвестфорума погиб при крушении самолета в Татарстане

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Технический директор инвестфорума "Зауралье" в Башкирии, председатель комитета московского реготделения "Деловой России" Павел Музыченко погиб при крушении самолета L-410 в Татарстане. Предварительно, на борту находились еще три жителя республики, один из них также погиб, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства Башкирии Ольга Красноногая в воскресенье.

"К сожалению, это верно [информация о гибели Музыченко в крушении]. Предварительно, на борту были всего четыре человека из Башкирии, это команда "Башкирские соколы", из них выжили двое, но эта информация требует уточнения", - сообщила Красноногая.

По данным профиля в Facebook, Музыченко также был членом московского реготделения "Деловой России", председателем комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий организации. До мая он работал директором Конгресс-бюро Башкортостана "Офис-группа".

В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что на борту потерпевшего крушение самолета были шесть человек из Башкирии, четверо из них погибли.