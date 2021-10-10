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Крушение L-410 в Татарстане

Пять пострадавших в крушении L-410 в Татарстане находятся в стабильно тяжелом состоянии

На данный они момент находятся в реанимации

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Пятеро пострадавших при крушении самолета L-410 в Татарстане находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Об этом журналистам рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) города Набережные Челны Марат Мухамадеев.

"По характеру травмы, это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы. Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Никто не находится на ИВЛ, то есть с достаточно стабильными параметрами пульса, давления", - сказал главврач.

Он добавил, что в общей сложности в БСМП поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет.

Все пациенты были полностью обследованы, на данный они момент находятся в реанимации.

 

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РоссияТатарстанКрушение L-410 в Татарстане
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