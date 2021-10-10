В Набережных Челнах открыли центр помощи близким пострадавших при крушении L-410

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Центр психологической помощи для родственников погибших и пострадавших при крушении самолета в Татарстане открыли в онкодиспансере города Набережные Челны.

Об этом журналистам рассказал главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев.

"Было принято решение управлением здравоохранения Набережных Челнов по поручению нашего министра развернуть центр информационной психологической помощи для родственников, пациентов больницы и пациентов, которые к нам пока еще не поступили", - сказал главврач.

Он отметил, что центр развернут в Набережночелнинском филиале онкодиспансера РКБ, там работают девять психологов. Также для родственников пострадавших руководство города организовало бесплатные места для размещения и горячее питание. Среди погибших и пострадавших при крушении самолета оказались жители Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, а также Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.