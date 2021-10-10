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Крушение L-410 в Татарстане

В больнице оценили состояние доставленного в Казань пострадавшего при крушении L-410

Его доставили в республиканскую клиническую больницу на вертолете

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Состояние пострадавшего после крушения самолета L-410 в Татарстане, доставленного в республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани, по уточненным данным, стабильно тяжелое. Его доставили в РКБ на вертолете, сообщили ТАСС в пресс-службе больницы.

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"Там политравма, множественные переломы, [он] в сознании. [Состояние] стабильно тяжелое", - сказали в пресс-службе.

Это единственный из шести пострадавших, кого отправили в Казань, остальные пятеро находятся в больнице скорой помощи Набережных Челнов.

Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане. По уточненным данным, на борту находились 22 человека, 16 из них погибли.

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РоссияКрушение L-410 в Татарстане
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