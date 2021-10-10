Опознание погибших при крушении L-410 в Татарстане начнется 11 октября

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Тела всех погибших в крушении самолета L-410 в Татарстане будут доставлены в Набережные Челны, опознание погибших родственниками начнется 11 октября. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата президента Республики Татарстан - начальник Управления по работе с территориями президента Татарстана Ильнур Гарипов.

"Завтра с утра, нам эксперты обещают, что тела будут передаваться родственникам. Процедуры опознания с родственниками будет проходить завтра. Эксперты будут работать сегодня всю ночь", - сказал Гарипов.