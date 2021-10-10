Рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Набережные Челны в связи с аварией L-410

ТАСС, 10 октября. Самолет Sukhoi Superjet МЧС России с рабочей группой ведомства, медиками и спасателями во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыл в Набережные Челны.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

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Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Спецборт МЧС РФ прибыл в Набережные Челны. На его борту рабочая группа министерства, медики и спасатели. Возглавляет ее врио министра Александр Чуприян", - сказали в ведомстве.

Также в самолете находятся медицинские модули для эвакуации пострадавших в Москву, если соответствующее решение будет принято врачами.

В МЧС добавили, что Александр Чуприян осмотрит место падения самолета L-410.

"Врио министра Александр Чуприян и рабочая группа МЧС России прибыли в Набережные Челны. Сразу после прилета вертолетом они отправились в Мензелинск, где осмотрят место происшествия. Также врио главы ведомства проведет координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению", - сказали в пресс-службе.

В связи с катастрофой в республиканском главке МЧС продолжает работу оперативный штаб. На открытый телефон горячей линии поступило порядка 50 звонков. Также помощь оказывают психологи МЧС.