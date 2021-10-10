Дело о крушении самолета L-410 передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарстане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства", - сказала она.

Уголовное дело было возбуждено 384-м военным следственным отделом по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").