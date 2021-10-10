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Крушение L-410 в Татарстане
Обновлено 

Дело о крушении самолета L-410 передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело было возбуждено 384-м военным следственным отделом СК РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарстане будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В целях всестороннего и объективного расследования уголовного дела председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства", - сказала она. 

Уголовное дело было возбуждено 384-м военным следственным отделом по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияТатарстанКрушение L-410 в Татарстане
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