Источник: пострадавших в крушении L-410 в Татарстане не отправят лечиться в Москву

ТАСС, 10 октября. Медики приняли решение не отправлять на лечение в Москву пострадавших при крушении самолета L-410 в Татарстане, сообщили ТАСС в воскресенье в медицинских службах.

Что известно о крушении самолета L-410 в Татарстане

"В ходе консилиума принято решение не направлять на лечение в Москву пострадавших в авиакатастрофе. Они продолжать лечение в республиканских медучреждениях", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавшие, проходящие лечение в Набережных Челнах, находятся в стабильно тяжелом состоянии. У них переломы ребер и позвоночников. Еще один пострадавший со спинальной травмой направлен вертолетом на лечение в Казань.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Татарстана, в больнице скорой помощи Набережных Челнов есть необходимое диагностическое оборудование и медикаменты. Они подтвердили, что в транспортировке пострадавших нет никакой необходимости, выжившие продолжат лечение в Набережных Челнах.

Ранее источник ТАСС информировал, что пострадавших могут направить на лечение в Москву.