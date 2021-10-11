В Мурманской области возбудили дело после попытки поджога здания правительства

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту попытки поджога здания правительства Мурманской области в ночь на 1 октября. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В связи с поджогом возбуждено уголовное дело по статье по ст. 30, ст. 167 УК РФ ("Попытка умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, совершенная из хулиганских побуждений")", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах Мурманской области сообщил ТАСС о задержании подозреваемого в поджоге здания правительства. Им оказался 18-летний житель Заполярья, который сознался в содеянном и сообщил, что совершил поджог по личным соображениям. Обвинение ему пока не предъявлено.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября. Источник в экстренных службах сообщал, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства и скрылся. На месте произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадал охранник частного охранного предприятия.