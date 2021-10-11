Старшеклассники напали на оператора телеканала после инцидента в школе в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Оператор республиканского телевидения Дагестана получил незначительные ушибы во время съемки в школе, где в понедельник, 11 октября, один из учеников нанес смертельное ранение однокласснику. В настоящее время оператор вернулся к работе, сообщил ТАСС представитель телекомпании.

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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на оператора РГВК "Дагестан" было совершено нападение во время съемок в школе №51, где в понедельник один из учеников девятого класса смертельно ранил ножом своего одноклассника.

"Съемочная группа нашего канала проводила съемки в связи с инцидентом в школе, оператор работал во дворе здания школы. Один из старшеклассников попросил не снимать, но оператор продолжил съемку. Произошла небольшая потасовка, к которой подключился еще один старшеклассник. Сейчас оператор находится при исполнении своих служебных обязанностей, у него имеются небольшие ушибы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, здоровью сотрудника телеканала ничего не угрожает.

"Претензий к этим ребятам у него тоже нет, он понимает, что неадекватные действия школьников были спровоцированы стрессовой ситуацией. То, что произошло сегодня в махачкалинской школе, - вопиющий случай, который вызвал сожаление, возмущение и горечь", - добавил он.

По версии следствия, 11 октября в школе №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", он доставлен в отдел полиции. Прокуратура региона проводит проверку случившегося.