Минздрав Оренбуржья заявил, что ситуацию с суррогатным алкоголем удалось преодолеть

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Ни одного отравившегося суррогатным алкоголем за последние сутки не поступило в больницы Оренбургской области, что может говорить о преодолении этой ситуации в регионе.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Об этом рассказала вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в эфире телеканала "Россия-24".

"За последние сутки нет больше ни одного поступившего, в нас это вселяет осторожный оптимизм, что трагедия для востока Оренбургской области в определенной степени преодолена", - рассказала Савинова.

Также министр добавила, что 11 человек выписаны из больниц и лечатся амбулаторно.

Из 19 человек, которые находятся в стационарах, 12 находятся в удовлетворительном состоянии, однако при контрольных анализах продолжает определяться метанол. "Четыре человека <...>, прогноз по их выздоровлению очень сомнительный", - добавила министр.