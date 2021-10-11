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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Минздрав Оренбуржья заявил, что ситуацию с суррогатным алкоголем удалось преодолеть

Глава ведомства Татьяна Савинова отметила, что за последние сутки нет ни одного поступившего больницы

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Ни одного отравившегося суррогатным алкоголем за последние сутки не поступило в больницы Оренбургской области, что может говорить о преодолении этой ситуации в регионе.

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Об этом рассказала вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в эфире телеканала "Россия-24".

"За последние сутки нет больше ни одного поступившего, в нас это вселяет осторожный оптимизм, что трагедия для востока Оренбургской области в определенной степени преодолена", - рассказала Савинова.

Также министр добавила, что 11 человек выписаны из больниц и лечатся амбулаторно.

Из 19 человек, которые находятся в стационарах, 12 находятся в удовлетворительном состоянии, однако при контрольных анализах продолжает определяться метанол. "Четыре человека <...>, прогноз по их выздоровлению очень сомнительный", - добавила министр.

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РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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