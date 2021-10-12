Горного мастера осудили на 5,5 года колонии после аварии с вахтовым автобусом в Кузбассе

ТАСС, 12 октября. Междуреченский городской суд Кузбасса признал горного мастера угольного разреза "Распадский" виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем в феврале 2019 года падение с 10-метровой высоты вахтового автобуса и гибель восьми человек. Обвиняемый приговорен к 5,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Автобус с сотрудниками разреза "Распадский" попал в аварию 8 февраля 2019 года в 100 км от города Междуреченск на территории разреза. Вахтовый автобус на базе автомобиля "Камаз", перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты. Погибли восемь человек.

"Междуреченский городской суд Кемеровской области - Кузбасса вынес приговор горному мастеру производственной службы "Разрез Распадский". Суд признал горного мастера виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с лишением права занимать руководящие должности на срок два года и шесть месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года в Междуреченске во время перевозки 23 работников угольного разреза служебный транспорт съехал с площадки для бурения и опрокинулся с высоты около 10 м. Погибли восемь человек, четыре пострадали. Несчастный случай произошел из-за нарушения требований промышленной безопасности горным мастером, начальником смены производственной службы и водителем предприятия, которые ранее уже были осуждены.

"Разрез "Распадский" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.