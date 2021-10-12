Арестован мужчина, ударивший москвичку, которая упала под колеса автобуса и погибла

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Суд арестовал 27-летнего мужчину, который в воскресенье вечером на площади Киевского вокзала в центре Москвы ударил женщину, отчего она упала под проезжавший мимо автобус и погибла. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 27-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Вечером 10 октября около площади Киевского вокзала обвиняемый в ходе конфликта ударил 52-летнюю женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус. От полученных травм она погибла на месте. Следователи Главного следственного управления СК России по Москве по факту гибели женщины возбудили уголовное дело.