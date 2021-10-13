Суд отправил в колонию фигурантов дела об обрушении перекрытий в здании под Кировом

КИРОВ, 13 октября. /ТАСС/. Суд отправил в колонию-поселение на два года предпринимателя и бригадира, виновных в обрушении перекрытий строящегося торгового центра в Зуевке Кировской области, где погибли трое рабочих. Об этом сообщили в среду в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧП произошло утром 5 июля 2020 года, обрушились перекрытия строящегося торгового центра в Зуевке, в результате происшествия трое рабочих - жители Уржумского района - погибли, еще один получил травмы. Фигурантами уголовного дела стали бригадир и индивидуальный предприниматель, которому принадлежит строящийся торговый центр.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденные не обеспечили соблюдение требований проектной документации и правил безопасности. Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденных компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.