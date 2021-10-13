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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Адвокат сообщил, что основой дела Раковой стала экспертиза Российской академии образования

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Основой уголовного дела, в котором фигурируют экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и ректор "Шанинки" Сергей Зуев, стала экспертиза, сделанная Российской академией образования. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подозреваемых Сергей Севрук.

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"В основе дела пока что экспертиза, сделанная двумя специалистами из Российской академии образования или же связанной с ними организации", - сказал адвокат, представляющий интересы Зуева.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". 

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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