Адвокат сообщил, что основой дела Раковой стала экспертиза Российской академии образования

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Основой уголовного дела, в котором фигурируют экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова и ректор "Шанинки" Сергей Зуев, стала экспертиза, сделанная Российской академией образования. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подозреваемых Сергей Севрук.
"В основе дела пока что экспертиза, сделанная двумя специалистами из Российской академии образования или же связанной с ними организации", - сказал адвокат, представляющий интересы Зуева.
Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".