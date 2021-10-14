Почти 8,5 тыс. жителей Барнаула остались без тепла и горячей воды из-за аварии

БАРНАУЛ, 14 октября. /ТАСС/. Почти 8,5 тыс. жителей и около 20 социальных объектов остались без горячей воды и тепла из-за повреждения магистрального трубопровода в центре Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии города в четверг.

"Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм недалеко от пересечения улиц Деповская и Брестская. По предварительным данным, под временное отключение отопления и горячего водоснабжения попали 100 многоквартирных домов, 57 частных домов, в которых проживают 8 тыс. 468 жителей, семь школ, шесть детских садов, пять учреждений здравоохранения, ряд административных зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады приступили к земляным работам для установления причин и характера повреждения, ведется откачка воды.

Ранее сообщалось, что с 5:00 мск в четверг у более чем 9 тыс. 300 жителей двух районов Барнаула уже отключили теплоснабжение и горячую воду из-за необходимости устранения повреждения на теплосети. По данным энергетиков, ресурсов в квартирах жителей города не будет до 16:00 мск. Известно, что дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за наружной коррозии металла.

Температура воздуха вечером четверга в Барнауле составляет плюс четыре градуса.