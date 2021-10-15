Сотрудника нижегородского "Газпром трансгаза" осудили условно за посредничество во взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Еще один бывший руководитель структурного подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года за посредничество во взяточничестве, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю структурного подразделения ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере"). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также назначил штраф в размере 1,8 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.

В июле по такому же обвинению был осужден другой экс-руководитель структурного подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород", приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 1,2 млн рублей.

Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выступил посредником в получении взятки между генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и поставщиком материально-технических ресурсов. Так, по контракту на поставку оборудования с саратовской фирмой на общую сумму свыше 16 млн рублей, за невыплату неустойки с поставщика на сумму более 1,2 млн рублей подсудимый вместе с соучастниками получал от представителя поставщика электронную технику на сумму более 400 тыс. рублей и деньги в сумме 200 тыс. рублей. Электронная техника была передана генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что гендиректора компании Вячеслава Югая задержали летом 2020 года. По версии следствия, он вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.