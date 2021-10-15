Telegraph: убийца британского парламентария является выходцем из Сомали

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве британского парламентария Дэвида Амесса, является выходцем из Сомали. Об этом сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британских спецслужбах.

Полиция, ранее сообщившая о том, что нападавшему, который был задержан на месте преступления, 25 лет, пока не подтверждает данную информацию.

В пятницу вечером представитель полицейского управления графства Эссекс Бен-Джулиан Харрингтон заявил на пресс-конференции, что следствию предстоит установить, является ли нападение на депутата терактом. К расследованию привлечено контртеррористическое подразделение британской полиции.

При этом Харрингтон подчеркнул, что в настоящий момент правоохранители считают, что террористической угрозы нет, а нападавший действовал в одиночку.

Амесс - депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия). Он получил несколько ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики.

Амесс был членом британского парламента почти 40 лет, выиграв свои первые выборы в 1983 году, когда британское правительство возглавляла Маргарет Тэтчер. За службу стране в 2015 году он был удостоен титула рыцаря-бакалавра. Амесс был глубоко религиозным католиком, что отражалось на его политических и общественных взглядах. Известно, что он выступал против абортов и однополых браков.

Нападения на парламентариев

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 году были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны.