Пол Уилан отказался давать объяснения по поводу сведений о его избиении в колонии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, отказался давать письменные объяснения по поводу опубликованных ранее сведений о его избиении в исправительной колонии номер 17 (ИК-17), где он отбывает наказание. Об этом сказано в ответе из УФСИН по Мордовии адвокату Уилана Ольге Карловой, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Ранее Карлова сообщила, что получила письмо от брата Пола Уилана Дэвида, в котором он сообщил, что 10 сентября Пола ударили в здании администрации колонии. В письме он также утверждает, что есть видеозапись инцидента, один из сотрудников может подтвердить факт удара. При этом в УФСИН по Мордовии эти сведения ТАСС опровергли. Тем не менее Карлова обратилась в ведомство с требованием разобраться в причинах заявления Дэвида Уилана о применении насилия к его брату.

"В медицинской карте осужденного Уилана записей о наличии повреждений за период пребывания в ИК-17 не имеется. Осужденный Уилан отказался без объяснения причин дать письменное объяснение по факту изложенных сведений в обращении гражданки Карловой. Сведения, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения", - сказано в документе. Там также отмечается, что за время своего пребывания в ИК-17 Уилан не обращался к администрации с заявлениями об угрозе его жизни и здоровью, сведений об оказании на него физического или морального давления сотрудниками колонии или другими осужденными в администрацию также не поступало.

"За время отбывания наказания Уилана в ИК-17 в отношении него физическая сила и специальные средства не применялись", - подчеркивается в документе. Там отмечается, что медосвидетельствование не выявило наличия у него каких-либо телесных повреждений.