В посольстве РФ прокомментировали данные СМИ о состоянии погибших в Албании туристов

ЗАГРЕБ, 17 октября. /ТАСС/. Измышления, появившиеся в СМИ, по поводу состояния наркотического или алкогольного опьянения погибших в Албании российских граждан не имеют никакого подтверждения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве России в Албании.

"Никакие измышления, появившиеся в СМИ, по поводу состояния якобы наркотического или алкогольного опьянения, в котором находились погибшие, не имеют никакого подтверждения. Проходит экспертиза, которая займет определенное время. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами Албании", - прокомментировали в дипмиссии.

Ранее в Telegram-канале МИД России сообщили, что посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего. Как говорится в сообщении, посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая.

Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики сообщило о том, что четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. По данным издания, погибшие задохнулись. Полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности.