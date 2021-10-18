Арест экс-инженера водоканала Таганрога, где погибли рабочие, продлили по 21 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил по 21 ноября срок содержания под стражей Юрию Полякову, бывшему главному инженеру водоканала Таганрога, где в результате ЧП на очистных сооружениях погибли 12 человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Ленинским районным судом продлен срок содержания под стражей Юрию Полякову по 21 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к управлению "Водоканала" Таганрога). По предварительным данным, произошел выброс метана, в результате чего 10 рабочих погибли, еще восемь человек были госпитализированы. Позже два человека умерли в медицинском учреждении.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В рамках дела суд арестовал главного инженера водоканала. Уголовное дело расследуют следователи центрального аппарата СК России. Прокуратура взяла на контроль ход расследования. Роструд, который также провел проверку инцидента, признал произошедшее несчастным случаем на производстве.