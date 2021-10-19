Телефонные мошенники похитили у режиссера-мультипликатора Митителло 86 тыс. рублей

"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников

"Вчера в полицию поступило заявление от режиссера Татьяны Митителло. Сначала ей позвонил якобы сотрудник полиции, потому переключил на "работника Сбербанка", а тот уже убедил женщину перевести 86 тыс. рублей на фиктивный счет", - рассказал собеседник агентства.

Мошенник аргументировал необходимость перевода денег тем, что неизвестные якобы попытались оформить кредит от имени Митителло, и, чтобы сохранить деньги, ей нужно перевести их на другой счет. Начата доследственная проверка.

Татьяна Митителло участвовала в создании таких мультфильмов, как "Игра", "Переменка №3", "Рыжая ворона", "Яблочный пирог" и другие.