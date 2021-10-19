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Телефонные мошенники похитили у режиссера-мультипликатора Митителло 86 тыс. рублей

Мошенник аргументировал необходимость перевода денег тем, что неизвестные якобы попытались оформить кредит от имени Татьяны Митителло

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники обманом вынудили режиссера-мультипликатора Татьяну Митителло перевести им 86 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в столичных правоохранительных органах

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"Вчера в полицию поступило заявление от режиссера Татьяны Митителло. Сначала ей позвонил якобы сотрудник полиции, потому переключил на "работника Сбербанка", а тот уже убедил женщину перевести 86 тыс. рублей на фиктивный счет", - рассказал собеседник агентства.

Мошенник аргументировал необходимость перевода денег тем, что неизвестные якобы попытались оформить кредит от имени Митителло, и, чтобы сохранить деньги, ей нужно перевести их на другой счет. Начата доследственная проверка.

Татьяна Митителло участвовала в создании таких мультфильмов, как "Игра", "Переменка №3", "Рыжая ворона", "Яблочный пирог" и другие.

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