Суд взыскал с "ПСК" 4 млн рублей в пользу семей погибших в пермском отеле "Карамель"

ПЕРМЬ, 19 октябрь. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми взыскал с "Пермской сетевой компании" 4 млн рублей в пользу семей погибших в отеле "Карамель". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

В январе 2020 года в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шесть пострадали, трое из них получили ожоги.

"Денежная компенсация морального вреда по искам Галины Суворовой и Дмитрия Бронникова присуждена в размере 1,5 млн рублей каждому. Денису Аликину - 1 млн рублей", - ответила собеседница агентства, уточнив, что компенсация взыскана с "Пермской сетевой компании".

Ранее Ростехнадзор провел техническое расследование, согласно которому причиной инцидента в отеле стала коррозия трубопровода, а также неисполнение специалистами "Пермской сетевой компании" функциональных обязанностей. Однако, по данным "ПСК", причиной происшествия могло стать отсутствие герметизации стены жилого дома.

После инцидента СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца отеля приговорили к пяти годам колонии, также задержаны пожарный инспектор Разиф Исмакаев, экс-инженер управляющей компании Вячеслав Хильков и сотрудник службы эксплуатации Сергей Агеев.