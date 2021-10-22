Сотрудники Минпромторга выехали на завод в Рязанской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники Минпромторга РФ выехали на завод в Рязанской области, где произошел взрыв в пороховом цехе, сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

Что известно о пожаре на заводе по производству взрывчатки под Рязанью

"В настоящий момент сотрудники Минпромторга выехали на завод", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Минпромторг проведет доскональное расследование ситуации, добавил он.

В пятницу в поселке Лесной в Рязанской области произошел взрыв в цехе предприятия по утилизации боеприпасов, в результате погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело. 25 октября объявлено в регионе днем траура.

Ранее в Минпромторге сообщили, что взрывчатые вещества с территории ФГУП "Эластик" в Рязанской области вывезли в 2020 году после прекращения производственной деятельности предприятия. Помещение выкупило частное коммерческое предприятие "Разряд", имеющее лицензию Ростехнадзора на производство и хранение взрывчатых веществ. В Минпромторге пояснили, что ФГУП "Эластик" было признано арбитражным судом банкротом, а с февраля 2017 года производственная деятельность предприятия была прекращена.

ООО "Разряд" производит промышленные взрывчатые вещества, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов, у предприятия есть лицензия Минпромторга на утилизацию боеприпасов, но, как заявило министерство, непосредственно утилизацией боеприпасов предприятие последние годы не занималось.