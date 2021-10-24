Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов в Приамурье

ТАСС, 24 октября. Четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются по состоянию на утро воскресенья из-за схода 14 грузовых вагонов с рельсов на станции "Ледяная" в Амурской области, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"На станции "Ледяная" Забайкальской железной дороги производятся работы по устранению последствий ДТП, произошедшего на железнодорожном переезде 23 октября 2021 года. В связи с этим задерживаются пассажирские поезда: №1 сообщением Владивосток - Москва на 1 час 26 минут, №2 сообщением Москва - Владивосток на 3 часа 28 минут, №392 сообщением Чита - Благовещенск на 1 час 52 минуты и поезд №7 сообщением Владивосток - Омск на 6 часов 7 минут", - говорится в сообщении.

Пассажиров обеспечили дополнительным питанием.

В субботу грузовой поезд протаранил грузовик, водитель которого попытался переехать пути на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия погибли водитель грузовика и помощник машиниста, с рельсов сошли локомотив и 14 вагонов, машиниста-инструктора и машиниста госпитализировали. К вечеру субботы ремонтные бригады восстановили движение по одному пути, по факту ДТП проводится доследственная проверка.