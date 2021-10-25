Прокуратура Татарстана организовала проверку информации по ЧП в доме в Набережных Челнах

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку информации после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, в Набережных Челнах в доме по улице Татарстан в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами. Предварительно, повреждены шесть квартир. На данный момент, по информации прокуратуры, известно о двоих пострадавших.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка, экипажи ГИБДД - беспрепятственный проезд и движения спецтехники.

Кроме того, в случае необходимости полицейские в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.