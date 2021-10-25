Премьер-министр Татарстана вылетел на место взрыва жилого дома в Набережных Челнах

ТАСС, 25 октября. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Набережные Челны на место взрыва в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"По поручению президента республики на место происшествия вылетает премьер-министр Алексей Песошин из Казани", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что на место происшествия в Набережные Челны из Казани вылетел министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.

Взрыв произошел на двух последних этажах панельной пятиэтажки в доме 48/21 в Новом городе в Набережных Челнах. По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. Ранее сообщалось, что травмы получили четверо человек, их спасли и передали медикам. Еще 32 человека были эвакуированы из дома. Источник ТАСС добавил, что повреждено не менее шести квартир.

СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Собственную проверку проводит и региональная прокуратура. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка, экипажи ГИБДД - беспрепятственный проезд и движения