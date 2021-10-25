Режим ЧС муниципального характера ввели из-за взрыва в доме в Набережных Челнах

"Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, и установлен местный уровень реагирования", - сказали в ведомстве.

По последним данным МЧС, были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. В одной из гостиниц развернут пункт временного размещения на 400 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечены 155 человек и 49 единиц техники.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома 5/18 по улице Татарстан в Набережных Челнах. По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. Из-под завалов были спасены трое человек, включая двоих детей, они госпитализированы. Еще один человек находится под завалами. Из дома были эвакуированы 32 человека.