{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
Обновлено 

Режим ЧС муниципального характера ввели из-за взрыва в доме в Набережных Челнах

Установлен местный уровень реагирования

ТАСС, 25 октября. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

На эту тему
В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа
В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа

"Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, и установлен местный уровень реагирования", - сказали в ведомстве.

По последним данным МЧС, были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. В одной из гостиниц развернут пункт временного размещения на 400 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечены 155 человек и 49 единиц техники.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома 5/18 по улице Татарстан в Набережных Челнах. По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. Из-под завалов были спасены трое человек, включая двоих детей, они госпитализированы. Еще один человек находится под завалами. Из дома были эвакуированы 32 человека.

Теги
РоссияТатарстанВзрыв газа в жилом доме в Татарстане
Взрыв газа в жилом доме в Татарстане
Под завалами после взрыва в доме в Набережных Челнах, предварительно, больше нет людей
Специалисты продолжают поиски
Читать полностью