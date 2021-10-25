Одна из пострадавших при взрыве в Набережных Челнах находится в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Медики борются за жизнь девушки, пострадавшей при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"На 21:00 в БСМП [Больница скорой медицинской помощи] Набережных Челнов находятся четверо пострадавших. Девушка 1999 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии. На данный момент врачи борются за ее жизнь в операционной", - сообщает пресс-служба.

Позже министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что девушку вывели из состояния клинической смерти, операция продолжается.

"Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии, доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. Выведена из этого состояния, сейчас идет операция", - сообщил он.

Садыков добавил, что решение о транспортировке пострадавших в Казань примут после стабилизации их состояния. "Как произойдет стабилизация пациентов, будет решаться вопрос об эвакуации санавиацией в Казань - в республиканскую клиническую больницу и детскую республиканскую клиническую больницу", - пояснил министр.

Еще трое пострадавших находятся в реанимации.

Взрыв бытового газа произошел на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстан в Набережных Челнах. По последним данным МЧС, были разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Причиной взрыва стала утечка газа. Из дома были эвакуированы 32 человека. В одной из гостиниц развернут пункт временного размещения на 400 человек. К ликвидации последствий взрыва привлечены 155 человек и 49 единиц техники.