Жители дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв, размещены в ПВР и автобусах

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Свыше 90 человек, включая 18 детей, эвакуировали из дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа. Все они находятся в пунктах временного размещения или автобусах для обогрева, рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"В целях безопасности из дома в Набережных Челнах эвакуированы 93 человека (в том числе 18 детей). 23 эвакуированных человека из 11-го подъезда (в том числе один ребенок) размещены в ПВР (гостиница "Опен сити"), горячим питанием обеспечены. Остальные эвакуированные 70 человек размещены в четырех автобусах для обогрева", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, на место ЧП приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр здравоохранения республики Марат Садыков и глава МЧС республики Рафис Хабибуллин. Также на месте находится министр строительства региона Марат Айзатуллин.

Взрыв бытового газа произошел в понедельник на двух последних этажах пятиэтажного дома на улице Татарстана в Набережных Челнах. По последним данным МЧС, были разрушены шесть квартир, в которых жили 14 человек. Причиной взрыва стала утечка газа. К ликвидации последствий ЧП привлечены 249 человек и 76 единиц техники.