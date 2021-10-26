CNN: помощника режиссера фильма "Ржавчина" отстраняли от съемок из-за оружия в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Помощник режиссера фильма "Ржавчина" (Rust) Дэйв Холлз, передавший пистолет с боевыми патронами актеру Алеку Болдуину, был отстранен в 2019 году от съемок из-за происшествия с огнестрельным оружием. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на продюсерскую студию Rocket Soul.

Смертельный выстрел: что известно об инциденте на съемках "Ржавчины" с Алеком Болдуином

Как утверждает телекомпания, два года назад один из членов съемочной группы временно оглох из-за самопроизвольного выстрела из реквизитного пистолета. Во время инцидента на съемочной площадке присутствовал Холлз, которого позднее уволили.

Офис шерифа округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) продолжает расследование обстоятельств несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" и пока не пришел к каким-либо заключениям. Приоритетной является версия ошибки членов съемочной бригады, имевших доступ к реквизитному оружию.

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием актера Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были приостановлены.