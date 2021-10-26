{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК: автобус, попавший в ДТП в Калмыкии, не отвечал требованиям безопасности перевозок

Погибли шесть человек, еще восемь пострадали

ЭЛИСТА, 26 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, столкнувшийся с "Камазом" в Калмыкии, не был оборудован соответствующими требованиям перевозки ремнями безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"Автобус "Неоплан 116" был выпущен в рейс по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург с ремнями безопасности, неприспособленными для их использования. Это привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем "Камаз" с прицепом, в результате чего пассажиры автобуса, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести, от которых шесть человек скончались", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузовика "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка, еще восемь пострадали, из них двое госпитализированы.

Теги
РоссияКалмыкия
Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30
Читать полностью