Пострадавшего владельца квартиры в Набережных Челнах транспортируют в Казань

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Владельца квартиры в Набережных Челнах, в которой произошел взрыв газа, транспортируют в Казань вертолетом санавиации.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"По состоянию на 11:40. Мужчину 1951 года рождения, пострадавшего при взрыве бытового газа в г. Набережные Челны, транспортируют вертолетом санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ", - рассказали в министерстве.

Также в Минздраве сообщили, что в настоящее время мультидисциплинарная бригада Детской республиканской клинической больницы осматривает одного из пострадавших подростков, который находится в тяжелом состоянии. После осмотра будет принято решение о его транспортировке в Казань.

