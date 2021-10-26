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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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Пострадавшего владельца квартиры в Набережных Челнах транспортируют в Казань

Мужчину доставят в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Владельца квартиры в Набережных Челнах, в которой произошел взрыв газа, транспортируют в Казань вертолетом санавиации.

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Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"По состоянию на 11:40. Мужчину 1951 года рождения, пострадавшего при взрыве бытового газа в г. Набережные Челны, транспортируют вертолетом санитарной авиации в Республиканскую клиническую больницу Минздрава РТ", - рассказали в министерстве.

Также в Минздраве сообщили, что в настоящее время мультидисциплинарная бригада Детской республиканской клинической больницы осматривает одного из пострадавших подростков, который находится в тяжелом состоянии. После осмотра будет принято решение о его транспортировке в Казань.
 

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РоссияТатарстанВзрыв в жилом доме в Набережных Челнах
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