Похороны погибшей после взрыва газа в Набережных Челнах пройдут 27 октября

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 26 октября. /ТАСС/. Похороны погибшей после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах 22-летней девушки пройдут 27 октября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

"Завтра будут похороны [погибшей после взрыва девушки]", - сказали в мэрии.

Пострадавшая при обрушении в жилом доме в Набережных Челнах девушка была извлечена из-под плиты перекрытия и доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. Ее удалось вывести из этого состояния, затем началась операция. Но врачи не смогли ее спасти, девушка умерла.

В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших при взрыве дома - 70-летний мужчина, у которого 70% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер, и молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга. 70-летнего мужчину санавиацией доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани, вопрос о транспортировке 17-летнего парня еще решается.

Еще двое пострадавших - мальчик 2010 года рождения с ушибами мягких тканей и женщина 1973 года рождения, после осмотра она была отпущена на амбулаторное лечение.

На четвертом этаже дома 25 октября из-за утечки произошел взрыв газа, приведший к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже.