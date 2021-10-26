Суд оштрафовал магазин в Перми, который продал оружие стрелявшему в университете

ПЕРМЬ, 26 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Перми оштрафовал магазин "Оружейник", который не рассказал полиции о продаже оружия студенту Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом рассказали ТАСС в Пермском краевом суде.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Выявили нарушения по ч. 1 ст. 11.7 закона Пермского края от 6 апреля 2015 года № 460-ПК. Магазину присудили штраф в размере 20 тыс. рублей", - рассказала собеседница агентства.

Уточняется, что магазин не исполнил решение антитеррористической комиссии. Мотивировочная часть решения суда будет составлена через три дня.

Студент первого курса, находясь на территории одного из корпусов 20 сентября, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.