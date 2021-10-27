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В Набережных Челнах завершили работы по разбору разрушений на месте взрыва газа

По предварительным данным, разрушены по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек

ТАСС, 27 октября. Работы по разбору разрушенных конструкций после взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

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"Завершены работы по разбору разрушенных конструкций многоквартирного дома. Угроза дальнейшего обрушения дома отсутствует", - сказали в пресс-службе.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 25 октября. По предварительным данным, разрушены по меньшей мере шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Как сообщили в МЧС, причиной взрыва стала утечка газа. При этом в экстренных службах не исключают, что спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец одной из квартир. Один человек погиб, четверо пострадали.

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