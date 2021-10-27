Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, и направила его в суд. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, а также трех его соучастников. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, Фургал и его бывший деловой партнер Николай Мистрюков, желая увеличить доход подконтрольной им коммерческой организации, занимавшейся скупкой лома черного металла, в 2004 году создали организованную группу для убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые за деньги для совершения преступлений наняли Марата Кадырова и Андрея Палея.

В июле 2004 года Кадыров в поселке городского типа Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Мужчине по счастливой случайности удалось избежать гибели. После этого из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя.

В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена, считает следствие. Чтобы скрыть это преступление, Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя.

"Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается", - заключили в Генпрокуратуре.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, причастность Фургала и его сообщников к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности. Сам Фургал вину не признает и будет добиваться рассмотрения своего дела судом присяжных.