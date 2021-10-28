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Суд Казани арестовал полковника МЧС, подозреваемого в махинациях с ремонтом пожарных машин

Он пробудет под стражей до 25 декабря

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани арестовал начальника управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС РФ по Татарстану Виталия Галкина до 25 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 25 декабря 2021 года", - сообщил представитель суда.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год подозреваемый совместно с иными неустановленными должностными лицами управления во время исполнения госконтракта направили в одну из коммерческих организаций пожарные машины на капитальный ремонт, который им не требовался, а впоследствии не обеспечили надлежащего контроля за работами.

В результате руководство коммерческой организации похитило более 305 млн рублей. Кроме того, ненадлежащее качество проведенных работ привело к систематическому выявлению неисправностей и дефектов в работе пожарных машин. Также в конструкцию 56 машин были внесены изменения, требующие разрешения ГИБДД, однако разрешения получены не были.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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