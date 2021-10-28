Власти рассказали о состоянии пострадавших от выброса аммиака на предприятии в Череповце

ВОЛОГДА, 28 октября. /ТАСС/. Трех пострадавших от выброса аммиака на фосфорном производстве в Череповце госпитализировали с химическими ожогами верхних дыхательных путей. Они находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Вологодской области.

"Все трое пострадавших - одна женщина и двое мужчин - доставлены в ожоговое отделение с ожогами верхних дыхательных путей. Химические ожоги. Находятся пока в реанимации, состояние средней степени тяжести на данный момент. Они требуют интенсивного наблюдения", - сообщили ТАСС в департаменте.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, следственный отдел следственного управления СК по Череповцу начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура также организовала проверку. "Работниками прокуратуры совместно со специалистами уполномоченных органов организован выезд на место, устанавливаются причины произошедшего. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

В мэрии Череповца ТАСС сообщали, что пары аммиака не попали за пределы предприятия, угрозы городу нет. В управлении Роспотребнадзора по Вологодской области добавили, что предприятие находятся за чертой города, в 12 км от жилой застройки, направление ветра - в другую сторону от жилья. Специалисты выехали для проведения замеров.

Ранее в главке МЧС по Вологодской области сообщили, что в четверг утром на фосфорном предприятии в Череповце произошел выброс аммиака, в результате пострадали три человека. Название предприятия в ведомстве не уточнили.