В Краснодар доставили бизнесмена, выданного Испанией России

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Выданного России испанской стороной российского бизнесмена Ивана Вандышева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве олимпийских объектов, доставили в Краснодар для проведения следственных действий, он направлен в изолятор. Об этом журналистам в четверг сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Краснодар этапирован ранее экстрадированный компетентными органами Испании фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вандышеву было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК РФ, по решению суда ранее на время следствия в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время обвиняемый направлен в следственный изолятор, где с ним будут проводиться необходимые следственные действия, направленные на завершение расследования", - говорится на сайте СК РФ в четверг.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что Испания выдала России предпринимателя, который присвоил почти 400 млн рублей при строительстве очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках подготовки в Сочи к Олимпиаде.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, Вандышеву заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии следствия, с компанией, которую он возглавлял, был заключен государственный контракт по краевой целевой программе на строительство очистных сооружений, в 2012-2013 годах на расчетный счет компании было переведено порядка 385 млн рублей, которые Вандышев вывел из оборота компании и распорядился ими, не выполнив работы. От органов предварительного следствия он скрылся, был объявлен в международный розыск.