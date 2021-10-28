Уголовное дело завели на владельца квартиры в Набережных Челнах, где произошел взрыв

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело на 70-летнего владельца квартиры в Набережных Челнах, где произошел взрыв газа. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Сегодня в отношении 70-летнего владельца квартиры, ставшей эпицентром хлопка, возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом")", - сообщили в СК.

Взрыв произошел в одной из квартир на четвертом этаже 25 октября. В результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей (2004, 2010 годов рождения), а также подозреваемый. В дальнейшем от полученных травм в больнице скончалась 22-летняя женщина. Подозреваемый находится в Республиканской клинической больнице в Казани в крайне тяжелом состоянии с 85% ожогами тела.

Следователями установлено, что подозреваемый проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, а на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена заглушка. Во время осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.