Вице-мэр Волжского отсутствует на работе на фоне сообщений о его задержании

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктор Сухоруков, информация о задержании которого появилась в СМИ, в настоящее время отсутствует на своем рабочем месте. Об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации города.

Ранее в СМИ появились данные якобы о проводимых в четверг в администрации Волжского обысках. В пресс-службе администрации ТАСС сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Позже появилась информация о задержании замглавы администрации города Виктора Сухорукова, об этом сообщил сайт "Остров Свободы" со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

"Он [Сухоруков] будет завтра. Сейчас он в данный момент отсутствует", - сказал собеседник агентства, добавив, что не может в настоящее время прокомментировать информацию по задержанию вице-мэра.

ТАСС пока не располагает комментариями силовых структур по данному вопросу, глава города Волжского Игорь Воронин также не прокомментировал ситуацию.