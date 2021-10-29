На бывшего губернатора Нью-Йорка подали в суд из-за обвинений в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Исковая жалоба с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поступила в суд столицы штата города Олбани. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на руководителя пресс-службы судебной системы штата Люсиана Шалфена.

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Это первый судебный иск, связанный с утверждениями о неподобающем поведении со стороны губернатора, с которыми выступили в общей сложности 11 женщин. По словам Шалфена, обвинения в адрес бывшего главы штата носят административный характер.

Представитель судебной системы штата не уточнил, кто именно подал иск против бывшего губернатора, однако источники ABC утверждают, что в документе фигурирует имя бывшей помощницы Куомо Бриттани Коммиссо. Предполагается, что в скором времени исковая жалоба будет обнародована.

В начале этого года несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении сексуального характера. В августе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, которая, как и Куомо, является членом Демократической партии, заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек, в том числе из числа своих подчиненных. На фоне скандала Куомо вынужден был подать в отставку, к выполнению обязанностей главы штата приступила занимавшая до этого пост вице-губернатора Кэти Хокул.

Коммиссо, среди прочих обвинявшая Куомо в домогательствах, подала в августе заявление в прокуратуру с требованием возбудить дело против бывшего губернатора. Шериф округа Олбани Крейг Эппл позднее отметил, что экс-главе штата могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного правонарушения. До нынешнего момента официальные обвинения Куомо предъявлены не были.