Жителя Челябинской области поместили под стражу по делу об убийстве двух пожилых людей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Южноуральский городской суд Челябинской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца местному жителю, обвиняемому в убийстве 68-летнего гражданина и его 61-летней супруги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 "Убийство двух лиц" УК РФ. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

"39-летнему обвиняемому в убийстве двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 26 октября в квартире одного из домов города Южноуральска Челябинской области обнаружены тела 61-летней местной жительницы и ее 68-летнего супруга с ножевыми ранениями и травмой головы. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным следователями регионального управления СК и сотрудниками регионального управления МВД России, задержан местный житель - знакомый убитых, подозреваемый в совершении преступления. Предварительно установлен корыстный мотив совершения преступления, из квартиры пропала крупная сумма денег.