Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в Якутии

ТАСС, 29 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в якутском селе Верхневилюйск. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

В ночь на 29 октября произошел пожар в двухэтажном 16-квартирном доме на ул. Ленина в селе Верхневилюйск. Погибли два человека - 22-летний мужчина и 31-летняя женщина.

"По факту гибели двух человек в Верхневилюйском районе Якутии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления, при пожаре пострадали двое детей, они госпитализированы. Ранее сообщалось о том, что пострадали трое несовершеннолетних.

Пожарные ликвидировали горение в квартире площадью 12 кв. м, не допустив дальнейшее распространение огня, спасено 15 квартир. Всего из дома были эвакуированы 52 человека, в том числе 12 детей.

По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Верхневилюйск вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Лена Афанасьева и бригада врачей из пяти человек. В пресс-службе регионального правительства отметили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. По данным региональной прокуратуры, предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрических устройств.