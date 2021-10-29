Эксперты считают несправедливым приговор пожарным по делу "Зимней вишни"

"Законность приговора - это юридическая категория, и его оценивать будут вышестоящие суды. Но приговор должен быть еще и справедливым, ведь суд оценивает доказательства с учетом совести - такая категория введена в закон. Исходя из этих двух категорий, считаю, что приговор несправедливый", - сказал в беседе с ТАСС профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ Сергей Назаров.

Профессор, сам участвовавший в этом судебном процессе, пояснил, что в заключении экспертов для суда нет ответа на вопрос, могли ли Генин и Бурсин спасти 37 человек, находившихся в кинотеатре. Он напомнил, что звено Генина нашло внутри человека без сознания и спасло его, а вытащить из горящего здания остальных у него физически не было возможности. "Генин прибыл в 16:12, а к 16:10 уже никого нельзя было спасти", - добавил Назаров.

Но даже если бы время на спасение людей у пожарных было, потребовались бы значительные ресурсы. "Что касается руководителя тушения пожара (Андрея Бурсина), то его обвиняют в том, что он не организовал разведку. Для того чтобы спасти 60 человек, нужно 80 звеньев ГДЗС (газодымозащитной службы). Из них 20 звеньев в резерве, чтобы если со звеном что-то случится, можно было направить силы на их спасение. Даже если звено уменьшить до двух человек - это 160 человек, при этом спасение должно быть одновременным, поскольку люди находятся в задымленном помещении без средств защиты. В кемеровском гарнизоне не было таких сил", - подчеркнул эксперт.

Назаров считает, что такой суровый приговор негативно скажется на работе пожарных, которые будут бояться получить тюремный срок за фактически правильные действия. Его мнение поддерживает и инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный, отдавший 20 лет службе пожаротушния. "Ребята (пожарные) уже боятся, они боятся ехать тушить пожары. Они же действуют в условиях неопределенности. И что мог сделать этот караул несчастный (в Кемерово), теперь его за это судят. Да они эту задачу, спасти 37 детишек, не смогли бы выполнить", - добавил он. Подгрушный также называл приговор несправедливым и подчеркнул, что ему обидно за службу пожаротушения.