Мужчину, угрожавшего в аэропорту Домодедово гранатой, отправили на медосвидетельствование

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Житель Саратовской области, который в аэропорту Домодедово заявил о наличии у него гранаты, направлен на медицинское освидетельствование, решается вопрос о привлечении его к ответственности. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Взрывотехники осмотрели гражданина, запрещенных предметов не обнаружено, после чего он направлен на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, в субботу житель Саратовской области у стойки информации на первом этаже аэропорта Домодедово, увидев проходящих мимо сотрудников службы авиационной безопасности, подошел к ним и заявил, что у него в кармане граната. Сотрудники аэропорта задержали мужчину, вызвали на место происшествия транспортных полицейских и взрывотехников. При этом пассажиры и работники аэропорта были удалены на безопасное расстояние.

Ранее источник ТАСС сообщил о задержании в Домодедово пьяного мужчины. Он заявил о гранате, которою может взорвать. В пресс-службе аэропорта ТАСС пояснили, что взрывное устройство у мужчины обнаружено не было. Обслуживание рейсов и пассажиров проходило штатно.